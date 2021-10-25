ANAMA обнародовала информацию о минах на освобожденных территориях

ANAMA обнародовала еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, с 18 по 23 октября в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены 10 противопехотных мин, 37 противотанковых мин и 30 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

Сообщается, что от мин и НРБ очищено 93,7 гектаров территории.