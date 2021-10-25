https://news.day.az/society/1395723.html ANAMA обнародовала информацию о минах на освобожденных территориях
ANAMA обнародовала информацию о минах на освобожденных территориях
ANAMA обнародовала еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.
Как сообщили Day.Az в Агентстве, с 18 по 23 октября в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены 10 противопехотных мин, 37 противотанковых мин и 30 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).
Сообщается, что от мин и НРБ очищено 93,7 гектаров территории.
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