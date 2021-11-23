Дорожная полиция Баку предупредила нарушителей ПДД

Наши наблюдения в часы пик показывают, что некоторые водители, двигаясь по загруженным дорогам, совершают грубые нарушения, выезжая на полосу встречного движения. Совершающие подобные нарушения должны помнить, что абсолютное большинство этих фактов фиксируется камерами наблюдения и специальными техническими средствами.

Об этом Day.Az сказал старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор Араз Аскерли.

По его словам, в отношении допустивших эти нарушения законодательством предусмотрена санкция в 100 манатов и 4 штрафных балла.

"Вопрос лишь в том, превратится ли опасность, создаваемая водителем, грубо нарушающим правила, в преступное деяние, то есть в тяжкое ДТП. Еще раз просим водителей не подвергать себя и жизни других опасности, соблюдать ПДД и быть дисциплинированными", - сказал А.Аскерли.