https://news.day.az/society/1410258.html Азербайджан объявил в розыск по линии Интерпола двух граждан Болгарии
Азербайджан объявил в розыск по линии Интерпола двух граждан Болгарии
Правоохранительные органы Азербайджана объявили в международный розыск двух граждан Болгарии.
Как сообщает Day.Az, информация об этом размещена на сайте Интерпола.
Отмечено, что братья 23-летний Гюрджан Ангелов (Стоянов) и 21-летий Тезджан Ангелов (Стоянов) обвиняются в вымогательстве с целью завладения имуществом в крупном размере, незаконном присвоении организованной группой или преступной организацией компьютерных материалов.
Сделано обращение в Интерпол с просьбой включить граждан братьев в "красный бюллетень".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре