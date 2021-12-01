Азербайджан объявил в розыск по линии Интерпола двух граждан Болгарии

Правоохранительные органы Азербайджана объявили в международный розыск двух граждан Болгарии.

Как сообщает Day.Az, информация об этом размещена на сайте Интерпола.

Отмечено, что братья 23-летний Гюрджан Ангелов (Стоянов) и 21-летий Тезджан Ангелов (Стоянов) обвиняются в вымогательстве с целью завладения имуществом в крупном размере, незаконном присвоении организованной группой или преступной организацией компьютерных материалов.

Сделано обращение в Интерпол с просьбой включить граждан братьев в "красный бюллетень".