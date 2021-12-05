Инцидент в бакинском метро

При въезде поезда "Ичеришехер-Ази Асланов" на станцию метрополитена "Нариман Нариманов" пассажир упал на рельсы.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", по этой причине проездные пути были немедленно обесточены, на место происшествия вызвали "скорую помощь" и пассажира подняли с проездных путей.

Пассажиру была оказана медицинская помощь. Через 12 минут движение поездов было восстановлено.

По факту проводится расследование.