https://news.day.az/society/1411923.html Инцидент в бакинском метро - Вызвана скорая
Инцидент в бакинском метро - Вызвана скорая
При въезде поезда "Ичеришехер-Ази Асланов" на станцию метрополитена "Нариман Нариманов" пассажир упал на рельсы.
Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", по этой причине проездные пути были немедленно обесточены, на место происшествия вызвали "скорую помощь" и пассажира подняли с проездных путей.
Пассажиру была оказана медицинская помощь. Через 12 минут движение поездов было восстановлено.
По факту проводится расследование.
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