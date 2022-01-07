Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 31 844 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3 059, вторую дозу получили 3 976 человек, бустер-дозу получили 24 809 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 439 291, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 178 595, вторую дозу получили 4 688 646 человек, бустер-дозу получили 1 572 050 человек.