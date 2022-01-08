Минобороны Азербайджана проведет мероприятия по сохранению культурных ценностей во время вооруженных конфликтов

В целях выполнения положений "Конвенции о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов" министерство обороны Азербайджана подготовило план мероприятий на 2022 учебный год, сообщает Day.Az со ссылкой на оборонное ведомство.

В рамках мероприятий будет проведен обстоятельный обмен мнениями по таким темам, как защита культурных ценностей, находящихся на территории самого государства и противоборствующей стороны во время вооруженных конфликтов, защита движимых и недвижимых культурных ценностей, таких как памятники архитектуры, искусства, истории, археологические артефакты и т.д.

Будет проведена работа по просвещению военнослужащих по вопросам охраны культурного наследия в военное время.

Кроме того, азербайджанские военнослужащие будут осведомлены о проводимой работе по информированию международных организаций о состоянии разрушенных памятников культуры на освобожденных территориях.

На предстоящих совещаниях, семинарах и встречах будут обсуждены ключевые вопросы, представляющие интерес.