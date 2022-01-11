https://news.day.az/society/1425460.html В Баку школьнику нанесли ножевое ранение - возбуждено уголовное дело
В Баку школьнику нанесли ножевое ранение - возбуждено уголовное дело
На территории Сабаильского района Баку в результате возникшей ссоры между 17- и 18-летними молодыми людьми, 17-летний Джамиль Гасанов получил ножевое ранение.
Как сообщил Day.Az начальник отдела пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев, Дж. Гасанов был доставлен в больницу, где сотрудники полиции сдали для него кровь, в результате чего его жизнь была спасена.
По факту в Сабаильском РОП возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Подозреваемый в нанесении телесных повреждений Дж. Гасанову Нихад Фархадов 2004 года рождения был задержан и привлечен к следствию.
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