В Баку школьнику нанесли ножевое ранение

На территории Сабаильского района Баку в результате возникшей ссоры между 17- и 18-летними молодыми людьми, 17-летний Джамиль Гасанов получил ножевое ранение.

Как сообщил Day.Az начальник отдела пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев, Дж. Гасанов был доставлен в больницу, где сотрудники полиции сдали для него кровь, в результате чего его жизнь была спасена.

По факту в Сабаильском РОП возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Подозреваемый в нанесении телесных повреждений Дж. Гасанову Нихад Фархадов 2004 года рождения был задержан и привлечен к следствию.