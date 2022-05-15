https://news.day.az/society/1462026.html В Гяндже грузовик сбил насмерть мужчину
В Гяндже грузовик сбил насмерть мужчину
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие со смертью пешехода.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.
Автомобиль сбил мужчину средних лет, пытавшегося перейти дорогу.
Пешеход скончался на месте от полученных травм.
По предварительной информации, пешехода сбил грузовой автомобиль марки Ford.
После ДТП водитель скрылся с места происшествия.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре