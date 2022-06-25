Цепная авария в Уджаре, есть раненые

На автомагистрали Баку-Газах произошла цепная авария, есть пострадавшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло у села Гарабёрк Уджарского района.

Столкнулись 4 транспортных средства - трактор и автомобили марок Mercedes, Ford и Ford Transit, за рулем которых находились житель Уджарского района Асиф Раис оглу Мамедов 1994 года рождения, житель Билясуварского района Джавад Джавид оглу Гурбанлы 1996 года рождения, житель Бардинского района Ризван Саттар оглу Насиров 1958 года рождения и житель Газахского района Исмаил Сулейманов 1969 года рождения соответственно.

В результате ДТП госпитализированы в Уджарскую Центральную районную больницу пассажир трактора, Раис Асурат оглу Мамедов 1967 года рождения, водитель Mercedes Джавад Гурбанлы и его пассажиры - житель Губинского района Ихтияр Бахтияр оглу Абдуллаев 1995 года рождения и житель города Гянджа Илькин Джейхун оглу Гусейнов 1996 года рождения.

По факту проводится расследование.