https://news.day.az/society/1474552.html В регионах Азербайджана расширят сеть социальных приютов - Сахиль Бабаев
В регионах Азербайджана расширят сеть социальных приютов - Сахиль Бабаев
В регионах Азербайджана будет расширена сеть социальных приютов для лиц, пострадавших от бытового насилия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе обсуждения изменений в госбюджет на 2022 год на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).
По его словам, в программе на будущий год предусмотрены работы в этом направлении.
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