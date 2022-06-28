В регионах Азербайджана расширят сеть социальных приютов

В регионах Азербайджана будет расширена сеть социальных приютов для лиц, пострадавших от бытового насилия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе обсуждения изменений в госбюджет на 2022 год на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).

По его словам, в программе на будущий год предусмотрены работы в этом направлении.