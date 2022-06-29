В Шуше уничтожено более тонны дикорастущей конопли
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В Шуше уничтожено более тонны наркосодержащих растений.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Бардинская региональная группа пресс-службы МВД.

В результате совместных профилактических мероприятий, проведенных Шушинским РУП и Службой государственной безопасности, на территории села Дашалты Шушинского района были обнаружены дикорастущие наркосодержащие растения.

В ходе мероприятий было уничтожено 2 350 кустов конопли весом более тонны.