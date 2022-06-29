https://news.day.az/society/1474814.html В Шуше уничтожено более тонны дикорастущей конопли - ФОТО
В Шуше уничтожено более тонны дикорастущей конопли - ФОТО
В Шуше уничтожено более тонны наркосодержащих растений.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Бардинская региональная группа пресс-службы МВД.
В результате совместных профилактических мероприятий, проведенных Шушинским РУП и Службой государственной безопасности, на территории села Дашалты Шушинского района были обнаружены дикорастущие наркосодержащие растения.
В ходе мероприятий было уничтожено 2 350 кустов конопли весом более тонны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре