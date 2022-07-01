ДТП в Сабирабаде

В Сабирабаде произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано в районном центре.

Автомобиль ВАЗ-2106 врезался в бетонный столб.

В результате находившийся в автомобиле пассажир-житель села Тюркяди Сабирабадского района Шаммедов Бейбала Али оглу 2001 года рождения погиб на месте.

Еще два человека, находившиеся в машине, госпитализированы в Сабирабадскую районную больницу.

По факту проводится расследование.