https://news.day.az/society/1475302.html ДТП в Сабирабаде - есть погибший
ДТП в Сабирабаде - есть погибший
В Сабирабаде произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано в районном центре.
Автомобиль ВАЗ-2106 врезался в бетонный столб.
В результате находившийся в автомобиле пассажир-житель села Тюркяди Сабирабадского района Шаммедов Бейбала Али оглу 2001 года рождения погиб на месте.
Еще два человека, находившиеся в машине, госпитализированы в Сабирабадскую районную больницу.
По факту проводится расследование.
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