В Азербайджане инвалиды первой Карабахской войны получают единовременную выплату.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, в их числе - известный военный диктор страны, исполнитель военно-патриотических песен Шамистан Ализаманлы.

Программа единовременных выплат, реализуемая как продолжение особой заботы Президента Ильхама Алиева об инвалидах Карабахской войны, успешно продолжается. В нее включены лица, ставшие инвалидами в связи с увечьями, полученными на военной службе до даты принятия закона в связи со страхованием военнослужащих - 2 августа 1997 года.

Гражданам, чьи документы доступны в электронной системе, эта выплата назначается в проактивном порядке. Остальные обращаются в соответствующие структуры для электронизации документов, после чего Государственный фонд соцзащиты осуществляет им выплату. Более подробно об этом можно узнать по ссылке.