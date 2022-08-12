В Баку автомобиль врезался в кондитерскую

В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в поселке Гарачухур.

Водитель, не справившись с управлением, врезался в придорожный кондитерский магазин.

В результате происшествия объекту был нанесен серьезный ущерб.

Вышли из строя стекла магазина и несколько единиц техники.

Водитель с телесными повреждениями доставлен в больницу.