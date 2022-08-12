https://news.day.az/society/1486467.html В Баку автомобиль врезался в кондитерскую - ФОТО
В Баку автомобиль врезался в кондитерскую - ФОТО
В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в поселке Гарачухур.
Водитель, не справившись с управлением, врезался в придорожный кондитерский магазин.
В результате происшествия объекту был нанесен серьезный ущерб.
Вышли из строя стекла магазина и несколько единиц техники.
Водитель с телесными повреждениями доставлен в больницу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре