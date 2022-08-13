В Ширване задержали банду грабителей

Сотрудники Ширванского городского отдела полиции (ГОП) задержали группу подозреваемых в краже из частного дома ювелирных изделий на сумму 10 000 манатов.

Как сообщили Day.Az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, ими оказались местные жители Захид Исмайылов, Парвиз Демиров и Мурад Назиров.

На допросе они признались в содеянном и заявили, что продали краденое в Баку по цене ниже реальной стоимости, а деньги поделили между собой.

В ходе другой операции, проведенной сотрудниками горотдела полиции, был задержан житель Ширвана, ранее судимый Хейрулла Бабаев, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

В ходе обыска в его доме было обнаружено большое количество героина и метамфетамина, а также электронные весы. На допросе мужчина признался, что наркотики принадлежат ему.

По данным фактам в Ширванском ГОП возбуждены уголовные дела, все задержанные арестованы.