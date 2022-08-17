В Баку и на Абшероне наблюдается пыльный туман

Согласно информации, полученной с автоматических метеостанций, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльный туман.

Как сказала в среду Day.Az директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова, пыльный туман носит трансграничный характер.

"Содержания дисперсных частиц пыли зарегистрировано в 4,3 раза выше нормы в Хатаинском районе, в 2,4 раза - в Низаминском районе и в 2,5 раза - в Сабаильском районе Баку", - сказала она.

По словам Мамедовой, ожидается, что пыльный туман будет наблюдаться в течение еще двух дней.