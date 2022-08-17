Село Алагуршаг Губадлинского района расположено на берегу реки Хекери.

В 1993 году село было оккупировано вооруженными силами Армении.

Доблестная Азербайджанская армия, нанесшая сокрушительный удар по врагу во время Отечественной войны, освободила село от оккупации 23 октября 2020 года.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры из села Алагуршаг, подвергшегося армянскому вандализму в годы оккупации.