Скончался военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана
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17 августа скончался от заболевания военнослужащий срочной действительной военной службы пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Джаббаров Миркамал Вугар оглу, проходивший лечение в военном госпитале ГПС, сообщает Day.Az со ссылкой на ГПС.

Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.