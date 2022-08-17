https://news.day.az/society/1487933.html Скончался военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана
Скончался военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана
17 августа скончался от заболевания военнослужащий срочной действительной военной службы пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Джаббаров Миркамал Вугар оглу, проходивший лечение в военном госпитале ГПС, сообщает Day.Az со ссылкой на ГПС.
Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.
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