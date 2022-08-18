https://news.day.az/society/1488188.html Военнослужащий азербайджанской армии скончался от огнестрельного ранения - минобороны
Военнослужащий азербайджанской армии скончался от огнестрельного ранения - минобороны
Военнослужащий азербайджанской армии Мирзоев Эльмар Эльчин оглу скончался от огнестрельного ранения.
Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.
"Подтверждаем факт смерти военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Мирзоева Эльмара Эльчин оглу от огнестрельного ранения", - говорится в сообщении.
По факту проводится расследование.
Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре