Военнослужащий азербайджанской армии скончался от огнестрельного ранения

Военнослужащий азербайджанской армии Мирзоев Эльмар Эльчин оглу скончался от огнестрельного ранения.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

"Подтверждаем факт смерти военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Мирзоева Эльмара Эльчин оглу от огнестрельного ранения", - говорится в сообщении.

По факту проводится расследование.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.