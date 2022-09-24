https://news.day.az/society/1498023.html Какой погоды ждать в воскресенье? - ПРОГНОЗ
Какой погоды ждать в воскресенье? - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, порывистый северо-западный ветер, сообщили Day.Az в Бюро гидрометеорологических прогнозов.
Температура воздуха в Баку на Абшеронском полуострове составит ночью 17-19, днем - 20-22 градуса тепла.
Атмосферное давление повысится с 758 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.
Завтра в районах Азербайджана днем местами возможны грозовые дожди, ливни, град, ночью и утром прогнозируется туман. Ветер порывистый западный
Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 16-21, в горах ночью - 4-7, днем - 8-13 градусов тепла.
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