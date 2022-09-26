https://news.day.az/society/1498522.html Проблемы при приеме почтовых отправлений устранены - "Азерпочт”
Проблемы при приеме почтовых отправлений устранены - "Азерпочт”
В течение дня в некоторых почтовых отделениях по техническим причинам возникали определенные проблемы при приеме почтовых отправлений, но они уже решены, и нормальный процесс приема почты постепенно восстанавливается.
Об этом сообщили Day.Az в понедельник в ООО.
"Приносим гражданам извинения за возникшие неудобства", - говорится в сообщении.
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