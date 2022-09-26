Проблемы при приеме почтовых отправлений устранены

В течение дня в некоторых почтовых отделениях по техническим причинам возникали определенные проблемы при приеме почтовых отправлений, но они уже решены, и нормальный процесс приема почты постепенно восстанавливается.

Об этом сообщили Day.Az в понедельник в ООО.

"Приносим гражданам извинения за возникшие неудобства", - говорится в сообщении.