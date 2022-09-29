https://news.day.az/society/1499341.html В Баку 37-летнему мужчине перерезали горло
В Баку 37-летнему мужчине перерезали горло
В поселке Баладжары Бинагадинского района столицы неизвестное лицо (или лица) перерезало горло 37-летнему Эльчину Мамиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Мотив злоумышленника неизвестен.
Ведется расследование.
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