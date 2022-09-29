В Баку 37-летнему мужчине перерезали горло
Depozit faizini öncədən al!

В поселке Баладжары Бинагадинского района столицы неизвестное лицо (или лица) перерезало горло 37-летнему Эльчину Мамиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Мотив злоумышленника неизвестен.

Ведется расследование.