В Баку пройдет выставка в честь столетия французской мануфактуры Lalique

Французский дом Lalique организует в Баку выставку в честь столетия со дня открытия своей мануфактуры в Эльзасе. Мероприятие пройдет 8-9 октября в Музее Современного искусства.

К 100-летию мануфактуры мастера Lalique создали эксклюзивную юбилейную коллекцию Into the blue, часть экспонатов которой будет представлена на выставке. Иконы дома, такие как вазы Bacchantes и Champs-Élysées, были выполнены в глубоком синем цвете, секрет создания которого принадлежит самому Рене Лалику. Его внучка вспоминает, как в 1930 году он привел ее в Шартрский собор и указал в витражах на "самый красивый синий цвет в мире, сделанный из множества оттенков синего". Узнав, что старинный секрет создания этого цвета утерян, внучка попросила Рене Лалика воссоздать его и сделать ей в подарок кольцо такого же оттенка. Спустя год она получила в подарок желанное кольцо, а мануфактура начала изготавливать изделия глубокого синего цвета, переливающегося десятками разных оттенков.

Все желающие могут посетить выставку, которая займет четыре зала музея. В первом зале будет демонстрироваться фильм, посвященный мануфактуре; во втором зале будут выставлены экспонаты из специальной коллекции, а в третьем - бестселлеры Дома Lalique. В четвертом зале посетители познакомятся с процессом создания хрустальных изделий по фотографиям, сделанным во время работы мастеров Дома.

Выставка будет открыта для посетителей:

• 8 октября с 11:00 до 20:00

• 9 октября с 11:00 до 14:00

О Доме Lalique

В 1922 году гениальный французский художник Рене Лалик открыл мануфактуру в самом сердце Эльзаса. По сей день это единственное место в мире, где вручную изготавливают хрустальные произведения искусства Lalique. За годы, которые мастер посвятил исследованию стекла, он успел получить 16 патентов на различные технологии его изготовления. И вот уже целое столетие Дом Lalique бережно хранит эти секреты и чтит традиции, заложенные основателем, сохраняя свой уникальный стиль.

В 1927 году безграничное воображение и творческий гений Рене Лалика привели к созданию коллекции Bacchantes, которая стала негласным символом мануфактуры Lalique. Непревзойденная красота, великолепие и чувственность этих изделий продолжают очаровывать поклонников спустя почти сотню лет. Еще одной иконой Дома Lalique стали вазы Champs-Élysées, выполненные в виде изящно выгравированных хрустальных листьев, дополненных золотом.

Шедевры бренда Lalique считаются вечными произведениями искусства. Они занимают почетное место в самых известных музеях и галереях мира, а также в частных коллекциях. Эти предметы не теряют своей ценности и считаются выгодными инвестициями. "Художественное наследие великого мастера Рене Лалика неисчерпаемо, и это не просто слова, - уверен глава Дома Lalique Роже вон дер Вейд. - Вы приобретаете произведения искусства, которые будете передавать из поколения в поколение. Своего рода инвестиция в будущее".

Дом Lalique в Азербайджане

Познакомиться с изделиями Lalique и стать их обладателем в Баку можно в бутике Ambiance на улице 28 Мая, 5С.

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