Смертельное ДТП в Агдаше

В Агдаше столкнулись два автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки Mercedes, которым управлял Джавидан Джаббаров, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, за рулем которого находился Рагиф Гамидов.

В результате ДТП госпитализированы водитель ВАЗ-2107, его пассажиры: Бахар Гамидова, Эльмира Гамидова и Ниджат Гамидзаде (2011 г.р.). Несмотря на усилия врачей, Бахар Гамидова скончалась.

По факту ведется расследование.