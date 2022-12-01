https://news.day.az/society/1515827.html Смертельное ДТП в Агдаше
Смертельное ДТП в Агдаше
В Агдаше столкнулись два автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки Mercedes, которым управлял Джавидан Джаббаров, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, за рулем которого находился Рагиф Гамидов.
В результате ДТП госпитализированы водитель ВАЗ-2107, его пассажиры: Бахар Гамидова, Эльмира Гамидова и Ниджат Гамидзаде (2011 г.р.). Несмотря на усилия врачей, Бахар Гамидова скончалась.
По факту ведется расследование.
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