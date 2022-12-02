В Имишли убит 28-летний мужчина

В прокуратуру Имишлинского района поступила информация об убийстве на территории района Илькина Гусейнова 1994 года рождения.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, по подозрению в совершении преступления задержан Хаял Сурхаев 2000 года рождения.

По данному факту в прокуратуре Имишлинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Расследование продолжается.