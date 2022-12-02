Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 515 человек, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 115, вторую - 255, три и более - 123, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 22 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 923 277. Первую дозу вакцины получили 5 3923 050, вторую - 4 874 300, три и более - 3 391 919, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 008 человек.