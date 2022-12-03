https://news.day.az/society/1516422.html Госпитализирован народный артист Азербайджана - ФОТО
Госпитализирован народный артист Азербайджана - ФОТО
Народный артист Афтандил Исрафилов госпитализирован.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила его дочь Хаджар Исрафилова.
Она отметила, что народный артист находится в реанимации.
"О его состоянии пока ничего конкретного сказать не могу. Вчера вечером мы привезли его в больницу. Сейчас он в реанимации. Чем именно он болен, сказать не могу. Возможно, результаты обследования станут известны сегодня", - сказала она.
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