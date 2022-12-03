Госпитализирован народный артист Азербайджана

Народный артист Афтандил Исрафилов госпитализирован.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила его дочь Хаджар Исрафилова.

Она отметила, что народный артист находится в реанимации.

"О его состоянии пока ничего конкретного сказать не могу. Вчера вечером мы привезли его в больницу. Сейчас он в реанимации. Чем именно он болен, сказать не могу. Возможно, результаты обследования станут известны сегодня", - сказала она.