Кто больше подвержен риску заражения гриппом?

"Грипп - это тяжелое инфекционное заболевание, которое может поражать верхние и нижние дыхательные пути. Сопровождается выраженной интоксикацией, что может привести к серьезным осложнениям, таким, как пневмония, бронхит, синусит, отит и другим заболеваниям".

Как передает Day.Az, специалист-эксперт Министерства здравоохранения, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов ответил на самые актуальные вопросы о сезонном гриппе, поступающие в аккаунты министерства в соцсетях.

- Тайяр муаллим, давайте начнем с сезонного гриппа...

- Грипп - это тяжелое инфекционное заболевание, которое может поражать верхние и нижние дыхательные пути.

Люди болеют гриппом в любом возрасте, но есть группы населения, подверженные повышенному риску. Повышенному риску развития тяжелой формы болезни или осложнений подвергаются беременные и родильницы (в течение 2 недель после родов), младенцы до 59 месяцев, дети в возрасте до 5 лет, пожилые люди, люди с хроническими нарушениями здоровья (хронические болезни сердца, легких и почек, нарушения метаболизма, нарушения неврологического развития, болезни печени и крови) и люди с ослабленным иммунитетом (в результате ВИЧ/СПИДа, химиотерапии или лечения стероидами, а также в связи со злокачественными новообразованиями).

Пациенты с тяжелым или прогрессирующим клиническим заболеванием, связанным с предполагаемой или подтвержденной вирусной инфекцией гриппа, должны быть госпитализированы и как можно скорее принимать противовирусные препараты.

- Какая возрастная группа населения больше подвержена риску заражения гриппом?

- К гриппу восприимчивы все возрастные категории людей независимо от состояния здоровья. В группу риска входят дети и лица пожилого возраста, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями внутренних органов и иммунодефицитом независимо от возраста. Работники здравоохранения, образования, службы общественного транспорта и обслуживания населения также подвержены повышенному риску заражения и передачи инфекции.

Болезнь может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме.

- Чем опасен недолеченный грипп?

- Недолеченный грипп и тяжелая форма заболевания могут вызвать массу негативных последствий для организма. В целом, осложнения гриппа делятся на 2 группы. К первой группе относятся осложнения, связанные непосредственно с течением гриппа (геморрагический отек легких, менингит, менингоэнцефалит, инфекционно-токсический шок). Вторая группа осложнений развивается на 4-5-й день после начала заболевания и возникает в результате присоединения бактериальной инфекции.

Наиболее опасное и частое осложнение - это пневмония. Пневмония может быть как первичной, которая развилась сразу, а также может быть вторичной (возникшей на фоне присоединения бактериальной инфекции). Бактериальные агенты, наиболее часто вызывающие вторичную пневмонию, являются пневмококк и стафилококк.

Еще одним весьма опасным осложнением гриппа считается острый респираторный дистресс-синдром, заключающийся в нарушении барьерной функции легочной ткани. На фоне данного осложнения возникает серьезнейшая дыхательная недостаточность.

Не менее опасными осложнениями являются отит, синусит, гломерулонефрит, гнойный менингит, сепсис.

- Насколько опасно заболевание гриппом при беременности?

- Во время беременности иммунная, дыхательная и сердечно-сосудистая системы начинают функционировать иначе, и поэтому грипп протекает гораздо тяжелее. Грипп во время беременности может привести к таким последствиям, как преждевременные роды и рождение детей с низкой массой тела.

Следует знать, что грипп при беременности представляет наибольшую опасность на ранних сроках (в первом триместре беременности). На этих сроках происходит закладка органов и тканей будущего малыша, поэтому особенно важно благоприятное течение беременности в это время. Беременные женщины должны учитывать этот риск и в период сезонного подъема заболеваемости гриппом избегать места массового скопления людей. В противном случае это может привести к нежелательным ситуациям. Особенно это касается тяжелой формы гриппа.

- Каким должно быть питание при сезонном гриппе?

- Осень и зима - не только сезон холодов, но и период снижения иммунитета. Следует знать, что правильное питание при гриппе - основа быстрого выздоровления. Первый шаг, который нужно сделать в этом направлении - исключить из своего рациона продукты, препятствующие этому процессу. Поэтому в ежедневном рационе в обязательном порядке должны быть свежие фрукты и овощи. Однако если это невозможно, то можно принять сбалансированный противопростудный мультивитаминный комплекс.

- Как защитить себя от заражения гриппом?

- Способы защиты от гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, одинаковы. То есть важно соблюдать правила мытья рук (нельзя касаться грязными руками носа, рта и глаз) и другие правила респираторной гигиены. Помимо этого, следует соблюдать социальную дистанцию и по возможности избегать мест массового скопления людей. Больных, выявленных с подозрением на грипп, изолировать от здоровых лиц.