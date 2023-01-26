В "Общине Западного Азербайджана" принята "Концепция возвращения".

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом было сказано сегодня на заключительном заседании Наблюдательного совета "Общины Западного Азербайджана".

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