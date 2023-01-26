К сведению желающих посетить Шушу, Агдам и Физули

Билеты на февраль на регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана при министерстве цифрового развития и транспорта, на освобожденные от оккупации территории поступили в продажу в 16:00 26 января 2023 года.

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве, продажа билетов на эти рейсы осуществляется посредством портала www.yolumuzqarabaga.az.

Портал продажи билетов интегрирован в соответствующие информационные системы для обеспечения безопасности, синхронизации разрешения на въезд на освобожденные территории с процессом покупки билетов, определения категорий лиц, в отношении которых будет действовать льгота.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем их личность. Каждый билет может быть использован только гражданином, который идентифицируется по удостоверению личности.

Отметим, что всего на сегодняшний день на освобожденные территории выполнено 506 автобусных рейсов.