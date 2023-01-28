Проект Центрального парка Физули был обсужден с представителями общественности Физулинского района

По инициативе Фонда Возрождения Карабаха продолжается серия встреч, посвященных обсуждению проекта Центрального парка города Физули.

Очередная встреча на эту тему состоялась с представителями общественности Физулинского района, передает Day.Az.

На встрече присутствовали председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, депутат от Физулинского избирательного округа №84 Вугар Байрамов, директор компании-проектировщика By Medgalchi Гусейн Медгалчи, представители общины Физулинского района - президент Международного фонда евразийской прессы Умуд Мирзоев, директор Института экономики Министерства науки и образования Назим Музаффарли, заведующий кафедрой английского языка Бакинского государственного университета Бейлер Гаджиев, отец шехида Второй Карабахской войны Фагана Залова - Амиль Залов, военный пенсионер Захир Гасанов, директор компании "Талат" Рафиг Рустамов, предприниматель Бекир Бабаев, пенсионер Аршад Гусейнов, а также сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), Эльдар Сеидов и Фидан Ахундова, исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления Карабахского экономического района Овсат Гамидов, заместитель председателя Службы Сабухи Абдуллаев и другие.

Участники встречи обсудили роль и значение Центрального парка в жизни города, создание надлежащих условий для проведения социально-культурных мероприятий, наличие функциональных зон, подходящих для различных видов отдыха и времяпрепровождения и прочие соответствующие темы.

Председатель Правления Фонда Рахман Гаджиев, открывший мероприятие вступительной речью, отметил, что концептуальный проект Центрального парка города Физули был подготовлен с учетом поручений и рекомендаций Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

По его словам, строительство парка внесет весомый вклад в восстановление экологического баланса в районе, а парк станет одним из красивейших мест для отдыха жителей Физули, а также гостей города и туристов.

Руководитель проекта Гусейн Медгалчи предоставил участникам встречи обширную информацию о проекте Центрального парка города Физули. Он отметил, что в парке будут зоны отдыха, открытые ботанические зоны, спортивные площадки, амфитеатр, фестивальная зона, кафе-рестораны и т.д., будут высажены различные виды деревьев и декоративных кустарников.

Участники встречи ознакомились с концепцией проекта Центрального парка, высказали свои мнения и предложения. Они положительно оценили учет передового международного опыта при проектировании парка, а также то, что во внимание были приняты мнения и предложения физулинцев.

В завершение двухчасового обсуждения председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев выразил благодарность участникам встречи за их мнения и предложения.

Следует отметить, что в связи с проектированием Центрального парка города Физули аналогичные встречи с соответствующими заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) будут продолжены.

Проект реализуется по заказу Фонда Возрождения Карабаха.