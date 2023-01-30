https://news.day.az/society/1533046.html Смертельное ДТП в Лянкаране
Смертельное ДТП в Лянкаране
В селе Болади Лянкяранского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, грузовой автомобиль Volvo, за рулем которого находился гражданин России Арсен Темирбеков (1962 г.р.) сбил Мардана Гусейнова (1975 г.р.).
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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