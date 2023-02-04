Какой будет погода в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 февраля.

Как сообщили в субботу Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно.

Днем в некоторых местах возможны осадки, ночью и утром туман. Юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 3-5 °С тепла, днем 7-9 °С тепла. Атмосферное давление составит 762 мм рт. Относительная влажность воздуха ожидается на уровне 65-75%.

В районах Азербайджана погода преимущественно будет без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются дожди, снег. Временами туман. Западный ветер.

Температура воздуха ночью - от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем 6-10 °С тепла, ночью в горах 12-17 °С мороза, днем 0-5 °С мороза. Ночью и утром в горных и предгорных районах дороги покроются льдом.