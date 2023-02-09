В Баку задержан подозреваемый в краже денежных средств с банковских карт

В полицейское управление поступила информация о том, что на территории столицы с банковских карт, принадлежащих отдельным гражданам, похищены денежные средства на различные суммы.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространили в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что в результате проведенных сотрудниками полиции следственных мероприятий, был выявлен и задержан подозреваемый в краже 21-летний житель столицы Сурат Алиев.

В ходе расследования было установлено, что аналогичным способом, он похитил с банковского счета пяти человек денежные средства на общую сумму около 4 тысяч манатов.

Расследование по данному факту продолжается.