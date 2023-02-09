https://news.day.az/society/1536411.html В Баку задержан подозреваемый в краже денежных средств с банковских карт
В Баку задержан подозреваемый в краже денежных средств с банковских карт
В полицейское управление поступила информация о том, что на территории столицы с банковских карт, принадлежащих отдельным гражданам, похищены денежные средства на различные суммы.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространили в пресс-службе МВД.
Было отмечено, что в результате проведенных сотрудниками полиции следственных мероприятий, был выявлен и задержан подозреваемый в краже 21-летний житель столицы Сурат Алиев.
В ходе расследования было установлено, что аналогичным способом, он похитил с банковского счета пяти человек денежные средства на общую сумму около 4 тысяч манатов.
Расследование по данному факту продолжается.
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