https://news.day.az/society/1550530.html Смертельное ДТП на Абшероне
Смертельное ДТП на Абшероне
В поселке Сарай Абшеронского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль Mercedes, за рулем которого находился Исмайыл Гусейнов, столкнулся с автокраном IVECO, управляемым Эхтирамом Фарзалиевым.
В результате происшествия находившиеся в Mercedes Афет Ахмедова (1973 г.р.) и Замина Гусейнли (2017 г.р.) погибли.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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