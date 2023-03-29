Смертельное ДТП на Абшероне

В поселке Сарай Абшеронского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль Mercedes, за рулем которого находился Исмайыл Гусейнов, столкнулся с автокраном IVECO, управляемым Эхтирамом Фарзалиевым.

В результате происшествия находившиеся в Mercedes Афет Ахмедова (1973 г.р.) и Замина Гусейнли (2017 г.р.) погибли.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.