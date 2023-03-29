Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства, в заявлении говорится:

"По информации Национальной гидрометеорологической службы, с 30 марта до вечера 1 апреля погода в стране резко ухудшится, ожидаются сильный ветер, осадки, в ряде районов интенсивные, гроза.

В этой связи МЧС обращается к населению и призывает соблюдать соответствующие правила безопасности.

В связи с ожидаемым сильным ветром рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая сложности, связанные с тушением пожаров, возникающих при сильном ветре, в это время необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Помните: игнорирование правил опасно для жизни!

В случае опасности звоните 112!".