https://news.day.az/society/1565767.html Какой будет погода в Баку завтра?
Какой будет погода в Баку завтра?
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, северный ветер.
Как сообщили Day.Az в пятницу в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 12-16° тепла, днем - 22-27° тепла.
Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 65-75%, днем - 45-55%.
В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможен град, местами туман, ветер умеренный восточный.
Температура воздуха составит ночью 11-16° тепла, днем - 22-27° тепла, в горах ночью от 3-8° тепла, днем - 8-13° тепла.
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