https://news.day.az/society/1567140.html Пресечена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан
Пресечена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан
22 мая в 22:00 в результате мер, проведенных пограничным отрядом "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана была пресечена контрабанда наркотических средств из Ирана в Азербайджан.
Об этом сообщили в среду Day.Az в ГПС Азербайджана.
В результате оперативных мероприятий было выявлено и изъято 10 килограммов 470 граммов наркотических средств (9 кг 955 граммов марихуаны, 515 граммов героина).
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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