Пресечена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан

22 мая в 22:00 в результате мер, проведенных пограничным отрядом "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана была пресечена контрабанда наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщили в среду Day.Az в ГПС Азербайджана.

В результате оперативных мероприятий было выявлено и изъято 10 килограммов 470 граммов наркотических средств (9 кг 955 граммов марихуаны, 515 граммов героина).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.