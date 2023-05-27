Прокуратура о взрыве мины в Товузе

27 мая в Товузскую районную прокуратуру поступила информация о разрыве мины в селе Алибейли.

Как сообщили Day.Az в субботу в прокуратуре, в ходе предварительного расследования было установлено, что в результате разрыва мины пострадал Абдулла Алескеров, 1948 года рождения.

По данному факту в прокуратуре Товузского района проводится расследование.