https://news.day.az/society/1568026.html Прокуратура о взрыве мины в Товузе
Прокуратура о взрыве мины в Товузе
27 мая в Товузскую районную прокуратуру поступила информация о разрыве мины в селе Алибейли.
Как сообщили Day.Az в субботу в прокуратуре, в ходе предварительного расследования было установлено, что в результате разрыва мины пострадал Абдулла Алескеров, 1948 года рождения.
По данному факту в прокуратуре Товузского района проводится расследование.
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