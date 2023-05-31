В Билясуваре произошла авария, в результате которой пострадали 3 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован в селе Самедабад.

В результате автокатастрофы травмы различной степени тяжести получили 3 человека - Ровшан Рзаев, 1986 года рождения, Фада Насиров, 1966 года рождения и Низам Ахмедов, 1964 года рождения.

Пострадавшие госпитализированы, им оказана первая медицинская помощь.

По факту ДТП проводится расследование.