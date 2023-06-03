ГПС пресекла попытку незаконного пересечения границы из Ирана

Задержаны лица, намеревавшиеся незаконно перейти из Ирана в Азербайджан, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана.

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