https://news.day.az/society/1570228.html ГПС пресекла попытку незаконного пересечения границы из Ирана
ГПС пресекла попытку незаконного пересечения границы из Ирана
Задержаны лица, намеревавшиеся незаконно перейти из Ирана в Азербайджан, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана.
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