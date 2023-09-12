В Загатале перехвачена партия наркотиков

В Загатале проведена операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в ходе которой в качестве подозреваемого был задержан житель Гянджи.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Как отмечается, на основании оперативной информации, поступившей в Загатальское районное управление полиции, в ходе оперативных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан житель Гянджи Видади Мамедов. У него были обнаружены и изъяты более пяти килограммов марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.