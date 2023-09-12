https://news.day.az/society/1597187.html В Загатале перехвачена партия наркотиков - ФОТО - ВИДЕО
В Загатале перехвачена партия наркотиков - ФОТО - ВИДЕО
В Загатале проведена операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в ходе которой в качестве подозреваемого был задержан житель Гянджи.
Об этом во вторник Day.Az сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
Как отмечается, на основании оперативной информации, поступившей в Загатальское районное управление полиции, в ходе оперативных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан житель Гянджи Видади Мамедов. У него были обнаружены и изъяты более пяти килограммов марихуаны.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре