В Баку задержан грабитель

В столице задержан человек, совершивший кражу в хостеле.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что сотрудники 9-го отдела полиции Сабаильского РУП задержали ранее судимого жителя Агдашского района Нурана Атакишиева, который подозревается в совершении 7 сентября кражи 1 080 манатов, ноутбука и мобильного телефона в одном из хостелов на территории района.

Проводится расследование.