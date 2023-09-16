https://news.day.az/society/1598429.html В Баку задержан грабитель
В Баку задержан грабитель
В столице задержан человек, совершивший кражу в хостеле.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
Сообщается, что сотрудники 9-го отдела полиции Сабаильского РУП задержали ранее судимого жителя Агдашского района Нурана Атакишиева, который подозревается в совершении 7 сентября кражи 1 080 манатов, ноутбука и мобильного телефона в одном из хостелов на территории района.
Проводится расследование.
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