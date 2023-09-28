Спецавтомобили МЧС Азербайджана отправлены в Ханкенди

Пожар, возникший в парке топливных резервуаров на автозаправочной станции близ города Ханкенди, в короткие сроки был потушен силами Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (МЧС), отправленными в эту зону 26 сентября 2023 года.

Как передает Day.Az, в целях проведения на территории поисково-спасательных и других необходимых мер безопасности в связи с происшествием, 27 сентября по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди были отправлены очередные 10 автомобилей специального назначения МЧС и 50 человек личного состава.