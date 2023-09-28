В Ханкенди отправлены 30 автобусов для армянских жителей Карабаха

От представителей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, поступило обращение о выделении соответствующих транспортных средств для перевозки гражданских лиц из Ханкенди в Армению.

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, эти автомобили будут использоваться для перевозки мирных жителей, проживающих в Ханкенди и близлежащих районах, не имеющих собственных автомобилей.

Просьба была воспринята положительно и 28 сентября по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди было отправлено 30 автобусов.

Напомним, что по приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.

На встрече, прошедшей в конструктивной и позитивной обстановке, были обсуждены вопросы реинтеграции армянского населения Карабаха, восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

По итогам встречи их просьба была воспринята положительно.

25 сентября 2023 года в городе Ходжалы состоялась очередная встреча Рамина Мамедова с представителями армянских жителей Карабаха.

Была достигнута договоренность об организации встречи членов рабочей группы по решению социально-гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов, возглавляемой заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым, с соответствующими представителями, занимающимися коммунальными, медицинскими услугами и другой гражданской деятельностью на территории, включая город Ханкенди, с целью определения направлений текущей деятельности и создании совместной рабочей группы.

Было предложено совместно организовать в полевом госпитале, который предложено создать недалеко от города Ханкенди или в направлении Ходжалы, медицинские услуги со стороны медработников азербайджанского и армянского происхождения. Кроме того, предложено создание азербайджанским и армянским служебным персоналом службы мобильного продовольственного обеспечения.

Была выражена готовность оказать необходимую медицинскую помощь лицам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями или нуждающимся в специальных хирургических операциях.

Одновременно на встрече была подчеркнута важность формирования совместных выездных врачебных бригад в составе медицинских работников азербайджанского и армянского происхождения, оказания данными бригадами услуг одиноким лицам, проживающим в отдаленных селах и нуждающимся в медицинском обслуживании.

Подчеркнуто предложение организовать поездки представителей гражданского общества и общественных активистов армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом районе, в Баку или другие города Азербайджана, отмечено, что такие инициативы представляют значение с точки зрения создания платформы для диалога гражданского общества, а также осуществления мер доверия.