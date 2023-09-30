В будущем энергоснабжение города Джебраил будет обеспечиваться посредством изолированной подземной линии.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Вагиф Айдыноглу.

"Традиционных наземных линий не будет, энергоснабжение будет осуществляться посредством изолированной подземной линии", - сказал он.

Отметим, что 110/35/10-киловольтная подстанция "Джебраил" будет соединена с Зангиланским, Губадлинским районами и поселком Гадрут и включена в схему 35-киловольтного кругового электроснабжения, в которой роль узловой подстанции будет играть 35,4-киловольтная Джебраильская городская подстанция. Система диспетчерского управления Джебраильского центра цифрового управления позволяет эксплуатировать ее как в централизованном, так и в автономном функциональном режимах.