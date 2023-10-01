С сегодняшнего дня вступили в силу новые требования к пассажироперевозкам легковыми автомобилями такси.

Как сообщает Day.Az, это отражено в поправке к закону "Об автомобильном транспорте".

Согласно закону, услуга заказа такси является платной услугой, связанной с получением заказа от лица, желающего заказать легковой автомобиль такси, и передачей его лицу, осуществляющему регулярные перевозки с использованием телекоммуникационных средств. Оператором заказа такси будет юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по заказу такси лицам, осуществляющим пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси. Операторы заказа такси должны осуществлять государственную регистрацию информационных систем персональных данных и соблюдать требования, касающиеся защиты персональных данных. Операторы заказа такси должны обеспечить передачу в режиме реального времени информации о водителе в информационную систему Министерства цифрового развития и транспорта в целях контроля за соблюдением режимов работы и отдыха водителя, перечень которых по каждому заказу такси утверждается Кабинетом министров.