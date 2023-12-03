МВД расследует инцидент между полицейским и гражданским лицом в Габале

Расследуется инцидент между полицейским и гражданином.

Как сообщил Day.Az главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД Махир Масимов, инцидент произошел 2 декабря в поселке Вандам Габалинского района.

В зависимости от результатов расследования вопросу будет дана правовая оценка.

Отметим, что в соцсетях распространено видео, запечатлевшее кадры применения полицейским силы к подростку.