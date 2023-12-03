https://news.day.az/society/1619095.html МВД расследует инцидент между полицейским и гражданским лицом в Габале
МВД расследует инцидент между полицейским и гражданским лицом в Габале
Расследуется инцидент между полицейским и гражданином.
Как сообщил Day.Az главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД Махир Масимов, инцидент произошел 2 декабря в поселке Вандам Габалинского района.
В зависимости от результатов расследования вопросу будет дана правовая оценка.
Отметим, что в соцсетях распространено видео, запечатлевшее кадры применения полицейским силы к подростку.
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