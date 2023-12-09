Сегодня в одном из районов Азербайджана не будет воды

Сегодня будет временно прекращена подача питьевой воды в Агджабединском районе.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что 9 декабря в связи с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми на магистральном водопроводе, водоснабжение города Агджабеди, а также села Ашагы Авшар и Ходжавенд будет осуществляться с перебоями.

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