https://news.day.az/society/1620822.html Сегодня в одном из районов Азербайджана не будет воды
Сегодня в одном из районов Азербайджана не будет воды
Сегодня будет временно прекращена подача питьевой воды в Агджабединском районе.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.
Было отмечено, что 9 декабря в связи с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми на магистральном водопроводе, водоснабжение города Агджабеди, а также села Ашагы Авшар и Ходжавенд будет осуществляться с перебоями.
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