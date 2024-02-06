Карабахский университет будет располагаться в Ханкенди
Карабахский университет будет располагаться в Ханкенди.
Как сообщает Day.Az, это отражено в "Уставе Карабахского университета", утвержденном Кабинетом министров Азербайджана.
Деятельность университета будет заключаться в следующем:
- подготовка специалистов с высшим образованием широкого профиля по образовательным программам отдельных специальностей на базе полного среднего образования и среднего специального образования на уровне бакалавриата;
- более углубленное изучение отдельных областей по специализации для научных исследований или профессиональных целей на уровне магистратуры;
- подготовка высококвалифицированных научных кадров на уровне докторантуры, повышение квалификации и соискание ученых степеней;
- реализация программ среднего и дополнительного образования;
- проведение исследований в различных областях и направлениях науки.
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